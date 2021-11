L’estimation de l’USDA pour la production mondiale de soja ressort ainsi à 384 millions de tonnes pour la campagne en cours. C’est 1,1 million de tonnes de moins que prévu dans la dernière publication, en octobre. Les stocks mondiaux de fin de campagne sont eux aussi attendus en baisse, à 103,8 millions de tonnes.

« C’est la grosse nouvelle », a commenté dans une vidéo Steve Freed, vice-président du courtier ADM Investor Services. « Comme toujours, l’USDA a des surprises pour nous, même au milieu de ce qu’on pourrait appeler un rapport relativement sans histoire ».

Les exportations mondiales de blé revues à la hausse

Le ministère américain de l’Agriculture a par ailleurs relevé ses estimations des exportations de blé dans le monde pour la campagne 2021/2022. Il table dorénavant sur 203,16 millions de tonnes, soit 3,5 millions de tonnes de plus qu’attendu en octobre.

Évolution de l’estimation de la production mondiale de blé (en millions de tonnes). Source : USDA

Les exportations de blé de l’Union européenne atteindraient 36,50 millions de tonnes soit 1 million de tonnes de plus qu’estimé en octobre. Celles de la Russie pourraient monter à 36 millions de tonnes, soit 1 million de plus là encore. Parallèlement, les estimations d’importations de blé par le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord sont revues en hausse.

Le rapport « confirme que le marché est tendu sur le marché du blé à l’international », souligne Gautier Le Molgat, analyste pour le cabinet Agritel (Argus Media Frace) Les stocks mondiaux de blé en fin de campagne sont estimés à 275,80 millions de tonnes, en baisse par rapport à la prévision d’octobre qui s’établissait à 277,18 millions de tonnes.

Un peu plus de maïs

Concernant le maïs, les estimations de production mondiale dans le monde sont un peu relevées : 1 204,6 millions de tonnes contre 1 1988,2 millions de tonnes prévu en octobre. Cela concerne notamment la production américaine, dont les rendements pourraient être meilleurs que l’USDA ne le prévoyait il y a un mois.

Évolution de l’estimation de la production mondiale de maïs (en millions de tonnes). Source : USDA

« On passe de 176,5 à 177 boisseaux par acre. Ce n’est pas beaucoup mais c’est une augmentation quand même. On a vraiment besoin de trouver de la marchandise », estime Gautier Le Molgat. Le maïs sert notamment à produire de l’éthanol, très recherché actuellement en raison de la hausse des coûts du pétrole et du gaz.

