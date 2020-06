L’association Générations futures, qui milite contre les pesticides de synthèse, a publié le 17 juin 2020 un document portant sur la présence de produits phytos cancérogène, mutagène ou reprotoxique (CMR) ou suspectés (1) d’être des perturbateurs endocriniens (PE) dans l’eau du robinet en France. Ils représentaient respectivement 56,8 % et 38,5 % des quantifications en 2019.

Parmi les dix molécules les plus quantifiées, sept sont interdites depuis les années 2000, dont le métolachlore et l’atrazine (herbicides) ou encore l’oxadixyl (fongicide). Cette persistance s’explique par le temps nécessaire pour que les eaux polluées atteignent les nappes phréatiques. Pour Générations futures, la solution n’est pas de se tourner vers l’eau en bouteille, mais « qu’une politique efficace de réduction de l’usage des pesticides soit enfin appliquée », selon son rapport.

Données « parfaitement rassurantes »

Dans un communiqué daté du même jour, le collectif Sauvons les fruits et légumes de France estime que l’analyse de Générations futures est « totalement orientée [e] » et sert une communication qui « sape le travail remarquable des agriculteurs français ». Elle estime que les données qui ont servi de base à cette publication sont « parfaitement rassurantes sur la question des pesticides ». Elle insiste sur le fait qu’une « analyse simpliste sur la seule base de quantifications n’est absolument pas pertinente compte tenu des performances analytiques actuelles proposées par les laboratoires ».

Limite réglementaire de 0,1 µg/l

L’eau potable, « aliment le plus contrôlé en France », répond à des normes très strictes, explique Maryllis Macé, directrice du Centre d’information sur l’eau, qui représente les professionnels de la gestion de l’eau. Pour les pesticides, « on ne doit pas dépasser 0,1 microgramme par litre et par molécule », et 0,5 microgramme toute substance confondue, indique-t-elle.

Elle souligne que la limite du rapport de Générations futures est qu’« il ne dit rien sur le risque » pour les consommateurs. Selon l’Anses (2), ces limites de qualité, fixées par une directive européenne, « ne correspondent pas à des seuils sanitaires ».

Restrictions en cas de risques sanitaires

En 2018, « 90,6 % de la population a été alimentée par de l’eau en permanence conforme aux limites de qualité », relative aux pesticides, indique le ministère chargé de la Santé dans son bilan publié en septembre 2019. Il souligne que « pour la quasi-totalité de la population alimentée par une eau non conforme, les dépassements des limites de qualité ont été limités en concentration et/ou dans le temps, ne nécessitant pas une restriction de l’usage de l’eau du robinet pour la boisson ». Cette mesure n’est engagée qu’en cas de risque sanitaire (présence d’au moins un pesticide à une teneur supérieure à la valeur sanitaire maximale, Vmax). En 2018, cette situation s’est présentée pour 0,01 % de la population française.