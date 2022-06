L’interprofession des huiles et protéines végétales, Terres Univia, accueille désormais au sein du collège de la transformation et du conditionnement de sa gouvernance deux nouveaux membres : Protéines France (1) et la Fédération nationale des légumes secs (FNLS). « Cette nouvelle étape illustre l’ambition portée par la filière de fédérer les moyens et d’accompagner le développement des protéines végétales en leur accordant une place essentielle dans la vision stratégique de la filière », précise un communiqué du 28 juin 2022.

L’interprofession considère que cela va « permettre de générer de nouvelles synergies avec l’ensemble des oléoprotéagineux, de consolider sur le long terme le développement de la filière de la lentille et du pois chiche et de donner les moyens d’atteindre les objectifs de souveraineté protéique portés par les professionnels : l’autosuffisance en légumes secs au début de 2030, soit environ 100 000 hectares de surfaces cultivées (4 %) ».

Développer la production, organiser les filières

La pleine intégration des filières des légumes secs et des protéines végétales au sein de Terres Univia se matérialise ainsi par la création de nouvelles actions visant à favoriser le développement de la production et l’organisation de ces filières en complément des actions déjà entreprises dans le cadre du plan actuel de Terres Univia.

> À lire aussi : La filière des oléoprotéagineux se serre les coudes (12/07/2021)

Ces projets additionnels qui seront portés par Terres Univia, l’institut technique Terres Inovia et le Fonds d’action stratégique des oléoprotéagineux (FASO) géré par Sofiprotéol, s’inscrivent pleinement dans les grands objectifs stratégiques du plan CVO (cotisation volontaire obligatoire) de l’interprofession : renforcement de la souveraineté protéique, transition agricole durable, transitions alimentaires, stratégie de responsabilité sociale des entreprises (RSE).

Nouvelles CVO

Pour financer ces actions additionnelles sur les deux années à venir, l’assemblée générale a donc voté la création d’une CVO pour les producteurs de lentilles d’un montant plus faible que la cotisation qui était collectée dans le cadre de l’Anils (Association nationale interprofessionnelle des légumes secs), et à l’instar des CVO déjà existantes pour les collecteurs et transformateurs, d’une CVO équivalente aux autres plantes riches en protéines.

La création de CVO identiques pour les pois chiches a été également votée, CVO qui ne seront effectives qu’à partir de la récolte de 2023.

« Terres Univia entame un nouveau chapitre de son histoire. La filière a choisi de se donner les moyens d’adresser les défis protéiques et alimentaires du moment, en lien avec les objectifs stratégiques définis dans notre plan de filière 2021-2023. » Antoine Henrion, agriculteur et président de Terres Univia

Rapport d’activité de 2021, marqué par le plan protéines

L’assemblée générale a également fait le bilan de l’année 2021, avec notamment un focus sur la première année du programme Cap Protéines, le programme de recherche-développement-innovation du plan protéines, piloté par Terres Inovia et l’Institut de l’élevage Idele. Autre spécificité notable : les premières avancées de la démarche interprofessionnelle de RSE.

Ce bilan montre une mobilisation des dispositifs interprofessionnels pour l’intérêt général de l’ordre de 33,2 millions d’euros, composé de 18,8 millions de CVO et de 14,4 millions d’euros de financements complémentaires additionnels (publics et privés).

« Terres Univia et Terres Inovia sont pleinement mobilisés pour mener à bien les missions qui leur ont été confiées par les professionnels mais aussi par les pouvoirs publics dans le cadre du Plan Protéines. De nouvelles étapes seront franchies d’ici fin 2022. Nous souhaitons vivement que l’effort soit poursuivi pour les huit prochaines années ! », insiste Antoine Henrion.