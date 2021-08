Le ministère de l’Agriculture vient d’accorder dans une décision datant du 2 août 2021, une autorisation de mise sur le marché de 120 jours pour le traitement de semences fongicide Wakil XL. Elle sera valable du 15 septembre 2021 au 13 janvier 2022.

Si la substance active « métalaxyl-M » a été réapprouvée en Europe pour 15 ans, son utilisation sur semences est autorisée uniquement sous serre depuis le 1er juin 2021. « Des études complémentaires sont en cours d’instruction à l’Efsa (Autorité européenne de sécurité des aliments) afin de lever ces restrictions », complète Terres Inovia.

Dernier traitement de semences disponible

Or le Wakil XL (10 % de cymoxanil, 5 % de fludioxonil et 16.96 % métalaxyl-M) était le seul traitement de semence homologué sur protéagineux. Il permet effectivement de lutter contre le mildiou, l’ascochytose, l’anthracnose et la fonte des semis sur pois, féverole et lupin.

C’est pourquoi, Terres Inovia a déposé début juin une demande de dérogation 120 jours pour les protéagineux d’hiver (pois, féverole et lupin), en s’appuyant sur l’article 53 du règlement 1107/2009.

« Pour les protéagineux de printemps, une demande sera faite dans un second temps », affirme l’institut.