Selon un rapport de la DGCCRF (1) datant de février 2022, récemment publié par Contexte, 3,7 % des denrées alimentaires prélevées en 2020 étaient non conformes vis-à-vis des résidus de produits phytosanitaires. L’échantillon était constitué de 4 490 prélèvements portant exclusivement sur des produits d’origine végétale (2).

Ce résultat est donc supérieur à celui de 2019 (2,9 %) : il « correspond davantage aux taux observés les années précédentes (3,5 % en 2018, 3,7 % en 2017 et 3,7 % en 2016) », nuance la répression des fraudes.

20,5 % des prélèvements en agriculture biologique

Près de la moitié des prélèvements (49,6 %) présentaient des résidus détectables, dits positifs : « il s’agit des échantillons dont au moins un résidu a été retrouvé lors de l’analyse », indique la DGCCRF. Les résidus étaient quantifiables pour 42,2 % des prélèvements. Les dépassements de LMR (limite maximale de résidus) concernaient, eux, 6,1 % des échantillons : le taux de non-conformité a été ramené à 3,7 % pour tenir des incertitudes de mesures.

Au sein de cet échantillon, la DGCCRF a fait un focus sur les denrées issues de l’agriculture biologique. Elles représentaient 20,5 % des prélèvements, soit une augmentation de 30 % par rapport à l’année précédente. Sur cet échantillon, 15,2 % présentaient des résidus détectables, 9,4 % des résidus quantifiables et 4,3 % étaient non conformes (s’agissant notamment de « substances actives décelées interdites en agriculture biologique »).

Affiner les chiffres par types de denrées

Saluant des efforts de transparence dans les rapports les plus récents (distinction des denrées bio et conventionnelle et présentation des taux détectables notamment), Générations futures considère néanmoins que des améliorations sont encore possibles :

« La présentation du pourcentage d’échantillons contenant des résidus de pesticides supérieurs à la limite de détection est un progrès mais elle n’est appliquée que globalement, sur l’ensemble des aliments testés dans les plans de surveillance (et les plans de contrôle aussi) », indique l’association dans un rapport publié le 30 mars dernier.

« Une amélioration souhaitable serait de présenter ce type de chiffre par type de denrées (fruits, légumes, céréales) ou même par denrée (cerises, fraises, épinards….) », ajoute-t-elle.