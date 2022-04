Produits phytosanitaires

Une proposition de loi pour adapter les ZNT

réservé aux abonnés

16 h

Dans la proposition de loi de Françoise Férat, il est prévu « la création d’un espace de transition entre les espaces agricoles et les nouveaux espaces urbanisés, sur la zone artificialisée, à la charge de l’aménageur ». © Claudius Thiriet

La sénatrice de la Marne, Françoise Férat (Union centriste), a déposé le 7 avril 2022 une proposition de loi visant à créer « un espace de transition entre les espaces agricoles et les nouveaux espaces urbanisés », à la charge de l’aménageur et non à la charge de l’agriculteur.