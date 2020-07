Pour la première fois, une équipe de chercheurs de l’Inrae (1) et de l’École d’Ingénieurs de Purpan vient de montrer que les mycotoxines produites par les champignons font partie des contaminants provoquant des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin ou Mici (2).

Leurs résultats ont été publiés le 3 juillet 2020 dans la revue scientifique « Archives of Toxicology ».

Les fusarioses en cause

« Plus précisément, les chercheurs ont montré que l’exposition à faible dose à la mycotoxine déoxynivalénol (DON), que l’on retrouve le plus fréquemment dans les céréales et aliments à base de céréales, augmente le risque de maladies inflammatoires chroniques de l’intestin et en exacerbe les symptômes », ajoute le communiqué de presse du 6 juillet 2020. Le DON est produit par les moisissures de type Fusarium.

Ces mycotoxines peuvent se retrouver dans une grande variété d’aliments et font partie des contaminants alimentaires les plus répandus. On le retrouve en particulier dans la farine, le pain, les pâtes… ce qui implique une exposition régulière pour l’Homme et l’animal.

Des études complémentaires seront nécessaires pour évaluer ces effets chez l’homme afin de formuler des conseils diététiques aux patients atteints de Mici.