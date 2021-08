Procès Hardeman

Bayer saisit la Cour suprême américaine au sujet du Round Up

18.08.21

La Cour suprême des Etats-Unis devrait décider dans les six prochains mois si elle autorise la révision du procès qui oppose Bayer à Edwin Hardeman au sujet du Round Up. ©Pixabay

Bayer a demandé à la Cour suprême des États-Unis, plus haute juridiction du pays, la révision du procès qui l’oppose à Edwin Hardeman. Ce dernier attribue son cancer à l’utilisation du Round Up, et a été l’un des premiers à porter plainte contre Monsanto.