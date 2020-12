La pluie persévère et la douceur revient

Les dépressions se succéderont tout au long de la semaine sur le nord-ouest du continent, prévoit Météo-France. Les épisodes pluvieux seront fréquents dans toutes les régions. Les températures se situeront 3 à 5 °C au-dessus des normales de saison, et le risque de gelées en plaine peut être exclu.

Les maximales s’étaleront entre 8 et 12°C sur le quart nord-est, entre 11 et 14°C du Lyonnais à la façade atlantique, et entre 13 et 16°C sur les régions les plus au sud. Des pointes à 18°C sont attendues en Corse.

L’Est sous la pluie ce mardi

Les régions de l’est, du grand Est à la Méditerranée, sont sous la pluie ce mardi 15 décembre 2020. De forts cumuls devraient être observés sur le relief cévenol : 70 mm, voire ponctuellement 100 mm sous orage, estime Météo-France. La neige tombera à partir de 1800 mètres sur les Alpes.

De la façade atlantique à la frontière belge, les nuages laisseront parfois passer quelques belles éclaircies l’après-midi et les averses resteront isolées.

Une nouvelle perturbation arrive par l’ouest mercredi

Météo-France annonce une nouvelle perturbation demain, mercredi 16 décembre. Elle atteindra d’abord la Bretagne, puis la Vendée et le Cotentin. L’Est profitera d’une météo nuageuse, mais plus clémente.

Jeudi, la perturbation se décalera vers l’est, apportant de la pluie de la Franche-Comté à la vallée du Rhône et jusqu’en Provence. Une large moitié nord-ouest de la France pourra profiter d’un ciel variable agrémenté d’éclaircies.

Retour de la pluie et du vent vendredi en Bretagne, et du sud du Massif central à la Basse vallée du Rhône. Ailleurs, Météo-France prévoit une alternance de grisaille et d’éclaircies. La perturbation s’étendra vers le centre, puis l’est du territoire samedi. Dimanche, des pluies continues tomberont encore à l’est du Rhône tandis qu’un ciel d’alternance avec quelques averses s’installera plus à l’ouest.