Une météo perturbée pour la fin de semaine

Ce jeudi 10 décembre 2020 après-midi, Météo-France annonce l’arrivée d’une perturbation sur la moitié Ouest du pays se décalera vers la Méditerranée. Et il prévoit encore de nombreuses averses dans le Sud-Ouest.

> Retrouvez votre météo personnalisée sur LaFranceAgricole.fr

La neige fera son apparition dans les Pyrénées au-dessus de 1400 mètres, accompagnée d’un risque d’avalanche fort, en particulier dans les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques. De la frontière belge au Nord-Est et aux Alpes, le ciel sera voilé et plutôt lumineux.

Une perturbation arrive à l’Est

Dans la nuit de jeudi à vendredi, Météo-France alerte concernant l’arrivée d’une nouvelle perturbation par l’ouest qui atteindra les régions de l’Est vendredi. Les vallées alpines auront droit à des chutes de neige. Des averses se déclencheront à l’arrière de la perturbation, encore nombreuses au Sud-Ouest.

Les températures seront en hausse sur l’ensemble des régions, atteignant 6 à 16°C du Nord-Est au Sud-Ouest au meilleur de la journée, note Météo-France.

Le risque d’averses persiste ce week-end

Le temps s’annonce sec samedi, du sud des Alpes au pourtour méditerranéen. Les autres régions ne seront pas épargnées par les risques d’averses. La neige est à nouveau attendue à partir de 1100 ou 1200 mètres d’altitude. Les températures seront en légère baisse, prévient Météo-France.

Dimanche, une perturbation « peu active » atteindra les régions du Nord-Ouest. À l’avant, le ciel se voilera mais l’impression restera lumineuse de l’est des Pyrénées aux Alpes et à la Corse. Les températures devraient s’adoucir, avec une moyenne de 11°C sur la moitié nord et de 13°C pour la moitié sud.