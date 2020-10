La situation des prairies permanentes ne s’améliore. Les quelques précipitations de la fin d’été n’ont pas suffi à améliorer la situation par rapport au mois dernier : la pousse de l’herbe d’été, du 20 juin au 20 septembre, n’a atteint que 15 % de son niveau de référence. Elle est déficitaire dans 97 % des régions fourragères », constate Agreste, le service statistique du ministère de l’Agriculture, dans une note d’Infos rapides publiée le 30 septembre 2020.

Indicateur de rendement des prairies permanentes. © Ministère de l’Agriculture/Agreste

Le quart Nord-Est fortement touché

Au 20 septembre toujours, « six régions, du nord-ouest au centre-est, présentent un déficit de production cumulée important des prairies, constate Agreste. Les Hauts de France et le Grand Est souffrent d’un déficit important [...]. Il s’accentue en Bourgogne Franche-Comté et en Auvergne Rhône-Alpes avec des valeurs de production estimées respectivement à 62 % et 75 % de la référence. Le déficit de pousse s’étend désormais au sud-ouest et gagne les régions d’Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine. »

Les prairies permanentes des Hauts-de-France et le Grand Est présentent un déficit de production très marqué avec respectivement 51 et 52% par rapport à la référence © Agreste - Isop - Météo-France - Inrae

Le retard de pousse de l’herbe touche maintenant toutes les régions à l’exception de Paca. « La part de pousse annuelle, au niveau national, atteint 66 % contre 91 % habituellement à la même période », calcule Agreste.