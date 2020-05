pour vous connecter et poursuivre la lecture

Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Le 15 mai 2020, dans son bilan du commerce extérieur pour mars 2020 le CNIPT (comité national interprofessionnel de la pomme de terre) se félicite d’une belle progression des exportations françaises de pommes de terre.

En volume, les exportations progressent

En effet, en volume, ces dernières ont « bondi de 18 % », entre mars 2019 et mars 2020, pour atteindre près de 300 000 tonnes. Les comportements des pays importateurs ont cependant été très différenciés. « Les ventes se sont accélérées en mars 2020 auprès de l’ensemble des partenaires historiques du sud de l’Europe », précise le CNIPT.

En glissement annuel et en volume elles ont augmenté de +7 % vers l’Espagne avec 83 737 tonnes, +39 % vers l’Italie avec 53 970 tonnes et +30 % vers le Portugal avec 31 724 tonnes. « La demande a également été soutenue dans les pays d’Europe de l’Est », ajoute le CNIPT. Les flux ont notamment progressé vers la Roumanie (+250 % avec 12 841 tonnes), la Hongrie (+193 % avec 11 805 tonnes) et la Pologne (+51 % avec 6 337 tonnes).

+101 % en volume vers le Royaume-Uni

On note également que le Royaume-Uni a fortement augmenté ses importations de pommes de terre françaises, elles ont respectivement progressé de 101 % en un an. En revanche, dans le même temps, les exportations vers l’Allemagne ont régressé de -40 %.

« Dans les pays hors Union Européenne, hormis en Suisse où les exportations françaises se sont développées en mars 2020 dans la continuité de février (+102 % avec 2 392 tonnes), les ventes françaises ont été assez ternes : 202 tonnes seulement exportées vers les États de la péninsule Arabique », souligne le CNIPT.

Entre août 2019 et mars 2020, les exportations en volume ont seulement progressé de 2 % (par rapport à la période d’août 2018 et mars 2019). Ce qui représente tout de même « +12 % par rapport à la moyenne des trois précédentes campagnes », précise le CNIPT.

En valeur, les exportations régressent

En valeur, le constat est, là aussi, moins optimiste. L’ensemble des exportations a ainsi régressé de -25 % en valeur entre mars 2019 et 2020 (par rapport à la période d’août 2018 et mars 2019).

Si, en valeur, en glissement annuel, elles ont progressé de 40 % vers le Royaume-Uni et de 33 % vers les pays de la péninsule arabique, elles ont reculé, en valeur de -24 % vers l’Allemagne et de -33 % vers les pays de l’Europe de l’Est.

Les importations progressent en volume

Les importations françaises ont aussi progressé en valeur, entre août 2019 et mars 2020 (par rapport à la période d’août 2018 et mars 2019), elles augmentent ainsi de 8 %.

Les importations en provenance du Royaume-Uni sont particulièrement dynamiques puisqu’elles ont progressé de 229 %.

En revanche, en valeur les importations françaises régressent de -16 % en valeur entre août 2019 et mars 2020 (par rapport à la période d’août 2018 et mars 2019).

> À lire aussi : La filière de la pomme de terre transformée appelle à l’aide (07/05/2020)