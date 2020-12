Cristal Union veut implanter 1 600 hectares de cultures mellifères

Cristal Union va implanter 1 600 ha de surfaces mellifères dans les trois prochaines années, a annoncé le groupe sucrier via communiqué le 16 décembre 2020. C’est l’objectif du projet « Bee happy », lancé en septembre dernier auprès de ses coopérateurs.

Selon Sylvain Verger, ingénieur agronome et référent technique du projet, ce dernier « rencontre déjà un fort engouement ». Le groupe se mobilise « activement pour susciter l’envie du plus grand nombre de nos coopérateurs, de rejoindre cette démarche et s’engager sur les 3 années à venir. »

Plan de prévention

« Cristal Union accompagne les coopérateurs volontaires dans cette démarche avec une aide financière qui couvre le coût des semences de ces mélanges fleuris », précise-t-il. Les semences seront fournies dès le début de l’année 2021.

« Cette action s’inscrit dans le cadre du plan de prévention remis au ministre Julien Denormandie en septembre » souligne le groupe. Ce plan, travaillé en parallèle du texte de loi autorisant l’utilisation dérogatoire de néonicotinoïdes en traitement de semences sur betteraves sucrières, vise à réduire l’impact environnemental de cette réautorisation provisoire.