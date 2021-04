Pour Végépolys Valley « le végétal répond aux enjeux de notre temps »

À l’occasion de son assemblée générale ordinaire le 29 avril 2021, le pôle de compétitivité Végépolys Valley (1) a dressé le bilan de son activité en 2020 ainsi que ses orientations prioritaires, dont celle des changements climatiques et sociétaux, discutée en table ronde.

« Le végétal est la réponse aux enjeux majeurs de notre temps. L’agriculture doit s’adapter mais aussi être accompagnée », souligne ainsi Séverine Darsonville, présidente du pôle.

Besoin de résilience et d’efficience sur les exploitations

Selon Emmanuelle Chevassus-Lozza de l’Inrae (2) d’Angers, invitée en table ronde, le changement climatique est à considérer sous trois angles : les impacts, l’adaptation (trouver des systèmes résilients) et l’atténuation (comme le stockage du carbone dans les sols).

Pour Séverine Darsonville, l’adaptation est difficile face à des aléas climatiques aléatoires et extrêmes. De plus, « les résultats de la recherche ne vont malheureusement arriver que dans quelques années : il nous faut donc trouver des solutions accessibles plus rapidement, telles que les nouvelles cultures et pratiques et une gestion repensée de la ressource en eau », précise la présidente.

Un avis partagé par Philippe Rétière, président de la Fédération des maraîchers nantais, qui insiste également sur l’efficience des usages de l’eau. « Au-delà des connaissances, nous avons aussi besoin de reconnaissance : l’eau revêt une gestion sociétale et des efforts doivent être consentis par tous », ajoute le producteur.

Une activité maintenue malgré la crise sanitaire

« Si le Covid-19 a bousculé notre activité, nous avons su nous adapter pour continuer à accompagner nos adhérents et à cultiver le monde végétal de demain », indique Séverine Darsonville. Les rendez-vous de l’année ont donc été sons une forme numérique et un « parcours du déconfiné » a été mis en place, en soutien aux adhérents.

Les projets d’innovation se sont aussi poursuivis puisque le pôle a soutenu ou labellisé 72 projets en 2020, pour un budget total de 91 millions d’euros. La sélection variétale, la santé des végétaux, les nouvelles technologies et le changement de pratiques font partis des thèmes traités.

Charlotte Salmon