Selon le SNA, l’Unaf et Terre d’abeilles, il convient de retirer de la liste les céréales à paille, les légumineuses et la vigne.

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’arrêté du 20 novembre 2021 « relatif à la protection des abeilles et des autres insectes pollinisateurs et à la préservation des services de pollinisation lors de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques », un projet de liste de cultures non attractives pour les abeilles a été établi par le ministère de l’Agriculture et une consultation publique s’est tenue mi-décembre. ©Pixabay

« Votre liste des cultures non attractives pour les abeilles est fausse, Monsieur le Ministre de l’Agriculture ! » constatent le Syndicat national d’apiculture, l’Union nationale de l’apiculture française et l’association Terres d’abeilles dans un communiqué de presse paru le 14 mars 2022.

Les trois organisations le rappellent : « Oui, les céréales à paille, les légumineuses et la vigne sont des plantes attractives pour les abeilles ! » Et de préciser entre autres que les abeilles récoltent du miellat sur céréales à paille, en particulier sur blé et orge, du pollen sur légumineuses et du nectar issu du soja.

Mise en danger des pollinisateurs

« Le blé, l’orge, le soja, la lentille et le pois protéagineux s’avèrent des cultures attractives pour les abeilles, qu’il convient de retirer impérativement de ce projet de liste. Les vignes fournissant aux pollinisateurs un pollen indispensable, il convient de les retirer également », jugent les organisations.

« Autoriser les traitements sur l’ensemble de ces plantes attractives en période de production d’exsudats ou de floraison continuerait de mettre en danger les abeilles et autres pollinisateurs sauvages ! Nous en appelons à la responsabilité du gouvernement pour respecter l’engagement de cet arrêté : fournir à nos abeilles et à l’ensemble de la faune pollinisatrice un environnement sain et diversifié en ressources alimentaires de qualité », concluent les auteurs du communiqué.