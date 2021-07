Dans une note datée du 15 juillet 2021 et mise en ligne dans son bulletin officiel, le ministère de l’Agriculture a mis à jour la liste des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle faisant l’objet de mesures complémentaires selon le code rural (articles L253-5 et L253-7).

La note précise également la méthodologie d’élaboration de cette liste ainsi que les critères permettant de définir ces produits de biocontrôle.

Cinq ajouts et deux retraits de produits

Par rapport à la mise à jour du mois précédent, cinq produits ont été ajoutés (noms commerciaux Tri-Wall, Weintec, Belvine, Decis trap DS et Moskisan) et deux retirés (noms commerciaux Vacciplant jardins et engrais gazon anti-mousse).

Des mesures pour favoriser le développement du biocontrôle

Les mesures applicables à ces produits portent notamment sur des exemptions d’interdiction (publicité commerciale, usage non professionnel…) et d’obligation (conseil stratégique, certificats d’économie des produits phytopharmaceutiques…).

Elles viennent s’ajouter à celles applicables aux produits de biocontrôle mentionnés dans l’article L253-6 du code rural, qui visent à « favoriser le développement du biocontrôle » (exemptions d’obligation et d’interdiction, taxe fiscale et délais d’évaluation réduits…).

