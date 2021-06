Le 16 juin 2021, lors d’une conférence aux Culturales dans la Marne, Éric Thirouin a annoncé céder la présidence du « Contrat de solutions ». Le nouveau président sera désigné en assemblée générale ce mardi 22 juin 2021, pour une « nouvelle tranche de vie », affirme Éric Thirouin.

Rétablir le dialogue

Trois ans après son lancement, Éric Thirouin, son président qui est également trésorier de la FNSEA, a rappelé le contexte de cette initiative : « nous avions l’impression que le dialogue avec la société était rompu ».

« Notre ambition était de rétablir la confiance entre agriculteurs et citoyens, et faire comprendre que la diminution des phytos ne doit pas se faire au détriment de l’économie de l’exploitation agricole, explique-t-il. Nous devons aller plus vers le contact que la défensive. »

L’organisation fédère 44 partenaires et se considère comme une « une référence pour l’identification de solutions alternatives » : 95 fiches de solutions sont disponibles, et le cap des 100 fiches « devrait être dépassé en juillet » précise-t-il.

Amplifier le déploiement

« Les alternatives se déploient », assure Éric Thirouin, en prenant l’exemple de la lutte contre les maladies du blé, dont la fiche n° 6, « variétés assez résistantes » fait partie. « En 2020, ces variétés représentaient 57 % des surfaces de multiplication, contre 30 % sur la période 2011-2015 », constate-il.

De même pour la fiche n° 49 « Soufre/septoriose » : « les surfaces de blé tendre recevant un premier traitement fongicide ont diminué, à 34 % en 2020 contre 48 % en 2018, à relativiser avec la pression de l’année ». Le recours au soufre, produit de biocontrôle en T1 a aussi augmenté, à 13 % en 2020 contre 4 % en 2018. »

Reconnu par les pouvoirs publics en 2019, le Contrat de solutions doit « continuer son déploiement dans les territoires, tout en enrichissant son socle de solutions avec des innovations », fait savoir Éric Thirouin.

