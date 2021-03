« Je vous confirme » que le juge, saisi en référé, a rejeté la demande de la préfecture, a fait savoir lundi soir, le 8 mars 2021, le maire de La Montagne, Fabien Gracia, élu dès le premier tour des municipales en mars 2020 dans cette commune de 6 000 habitants, à l’ouest de Nantes.

Une nouvelle vague

Pris au début de janvier, cet arrêté municipal assimile à un dépôt de déchets tous les rejets de produits phytosanitaires qui se répandent hors du site auquel ils sont destinés. La Montagne a inspiré plusieurs autres municipalités, dont la ville de Grenoble qui a pris il y a deux semaines un arrêté sur des bases juridiques similaires.

Le tribunal administratif devrait examiner l’affaire sur le fond dans quelques mois. Cette étape sera scrutée, puisqu’une dizaine de localités franciliennes ont pris un arrêté commun similaire, obligeant à « l’élimination des déchets provenant de l’utilisation des produits phytosanitaires ou de pesticides ».

Changement de stratégie

Ce nouvel angle d’attaque des municipalités est une réponse à l’avis du Conseil d’État du 31 décembre 2020. Le Conseil d’État a estimé que les maires n’ont pas le pouvoir de prendre des arrêtés interdisant l’usage de pesticides sur leurs communes, la réglementation contestée relevant des prérogatives de l’État.

« Un produit phytopharmaceutique dont on ne maîtrise pas la dispersion, dans le sol ou par le vent, devient ni plus ni moins qu’un déchet. Il n’est plus utilisable », a argumenté le maire de La Montagne dans la presse régionale en janvier.

« Il se répand dans les espaces publics ou privés alentour, se retrouve dans les cours d’eau. Il porte atteinte à la salubrité et l’environnement », avait fait valoir Fabien Gracia. « Comme pour tout déchet sauvage, c’est dans les compétences du maire d’interdire le rejet. »