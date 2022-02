Selon Générations Futures leur dernière enquête « exploratoire », publiée le 22 février 2022 « remet en cause grandement l’efficacité des ZNT (zones non traitées) de 5 et 10 mètres. »

Elle demande donc que « des ZNT assurant une exposition négligeable aux pesticides soient mises en place et renouvelle sa demande de mises en place de ZNT d’au moins 100 m, sous réserve que des dosages similaires à ceux mis en place dans ce rapport montrent une efficacité suffisante pour cette distance. »

Mesures réalisées à 33 mètres du champ

« Nous mesurons sur une période de 18 semaines (du 16 mai au 18 septembre 2021) à 33 mètres d’un champ une exposition à une quantité de pesticides encore supérieure à la moitié de celle observée en bordure de ce champ ! » déclare François Veillerette, porte-parole de Générations Futures.

Ainsi, pour l’ONG avec les ZNT actuelles (à 3 m, 5 m et 10 m) : « nul doute que la quantité de pesticides auxquelles les riverains auraient pu être exposés aurait été encore bien plus importante et proche de celle observée en bordure de champ. »

77 pesticides recherchés

« Ce fait est d’autant plus préoccupant que beaucoup des substances quantifiées ici sont suspectées d’être des perturbateurs endocriniens ou des CMR (1) pouvant agir à des doses très faibles », estime Générations Futures.

Sur les 77 pesticides recherchés, 20 ont été détectés et quantifiés au moins une fois dans le capteur situé à 1 m du champ et 15 ont été retrouvés au moins une fois dans le capteur à 33 m. Et au total, le capteur le plus éloigné (33 m) a piégé 13490,8 ng de pesticides, (contre 25502,9 ng pour le capteur 2 situé à 1 m du champ).

