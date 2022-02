Phytos

Des scientifiques démontent l’étude des « pisseurs » de glyphosate

Selon STA, les résultats de l’étude sont faussés par la méthodologie employée pour quantifier le glyphosate dans les urines © Pixabay

La revue scientifique « Environmental Science and Pollution Research » publiait le 12 janvier 2022 une étude affirmant que « 99 % de la population » présente du glyphosate dans les urines. le collectif Science-Technologies-Actions qui agit pour la défense et la promotion de la science dans le débat public, critique la méthode utilisée et la fiabilité des résultats.