La production européenne d’oléagineux devrait stagner d’ici à 2030

La Commission européenne vient de publier son rapport annuel sur les perspectives des principaux marchés agricoles de l’Union européenne jusqu’en 2030. Elles reposent sur un ensemble d’hypothèses concernant les conditions macroéconomiques, l’environnement de la politique agricole et commerciale et l’évolution des marchés internationaux. Ces hypothèses impliquent une évolution du marché relativement douce alors qu’en réalité les marchés ont tendance à être beaucoup plus volatils. Par conséquent, les perspectives ne sont pas des prévisions », précise le rapport.

Diminution des surfaces de colza

La superficie de l’Union européenne consacrée aux oléagineux devrait légèrement diminuer sur 2020-2030, portée par une tendance à la baisse du colza, avec une superficie totale à 10,7 millions d’hectares (Mha).

« La superficie consacrée au colza devrait diminuer à un rythme plus lent qu’au cours de la décennie précédente, la projection étant qu’elle devrait atteindre 5,3 Mha en 2030 (–4% par rapport à 2020) », estime la Commission européenne, qui rappelle qu’au cours de la période 2010-2020 cette superficie a déjà baissé de 7 %.

« Ce déclin sera limité grâce à l’utilité du colza dans les systèmes de rotation des cultures et les bonnes perspectives du marché des farines de colza et la demande d’huile de colza (voir l’encadré). Néanmoins, les problèmes de sanitaires rencontrés ces dernières années ne s’estomperont pas et des incertitudes subsisteront quant à l’évolution rapide des conditions climatiques extrêmes qui entravent les semis et le développement de la plante. L’évolution constante des produits phytosanitaires autorisés actuellement utilisés pousse également les opérateurs à trouver des solutions alternatives qui devraient permettre le retour pour produire de la croissance à moyen terme », juge toutefois le rapport.

Forte hausse de la sole de soja

« Les superficies consacrées au tournesol et au soja devraient continuer de s’étendre d’ici à 2030 », informe encore le rapport. Par rapport à 2020, la superficie de tournesol ne devrait augmenter que légèrement, d’environ 1 %. En revanche, la superficie consacrée au soja devrait augmenter de 13,5 % au cours de la période considérée. Elle devrait bénéficier d’une utilisation croissante dans le système de rotation des cultures comme alternative au colza ou à la betterave sucrière. Dans le même temps, elle présente des avantages agroenvironnementaux.

En outre, un environnement politique favorable et des perspectives de marché positives dans les secteurs en expansion des substituts de la viande et des produits laitiers et des aliments pour animaux domestiques devraient stimuler la production de soja dans toute l’Union européenne.

30,2 millions de tonnes en 2030

La production totale d’oléagineux de l’Union européenne devrait atteindre 30,2 millions de tonnes (Mt) en 2030. Grâce à l’évolution positive des rendements, en particulier pour les graines de soja, la production devrait augmenter par rapport aux faibles niveaux de 2018-2020. La production de colza, de tournesol et de soja pourrait atteindre, respectivement, 16 Mt (–2,2 % par rapport à 2020), 10,6 Mt (+6,6 %) et 3,5 Mt (+26,9 %) en 2030.

Le commerce de soja devrait se stabiliser

La Commission européenne estime de plus que le commerce des oléagineux de l’Union européenne devrait se ralentir à moyen terme, les importations de soja devraient se stabiliser pour répondre à la demande d’aliments pour animaux. Et cela alors que les importations de tourteaux de soja devraient diminuer.

Ainsi, selon les dernières estimations des Perspectives 2020-2029 de l’OCDE-FAO, la production mondiale de soja augmentera de 15,6 % d’ici à 2029. « Avec seulement quelques pays hautement spécialisés dans la production de soja, le commerce mondial devrait se développer pour répondre à la demande mondiale d’aliments pour animaux. », projette le rapport.

Céline Fricotté