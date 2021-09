À l’occasion de son conseil d’administration du 15 septembre 2021, la Fop (Fédération française des producteurs d’oléagineux et de protéagineux) a estimé nécessaire de mettre en place « de grandes opérations de promotion et de valorisation des légumineuses mais aussi de conseils et de soutien aux producteurs ».

« Si de nombreux voyants passent au vert, notamment en termes de débouchés et de surfaces, la question centrale demeure celle de la production. Je demande donc aux pouvoirs publics d’encourager notre capacité de production par des mesures fortes et courageuses car elle est la pierre angulaire de la réussite du plan protéines », a ainsi indiqué Arnaud Rousseau, président de la fédération.

Appel d’offres pour les agroéquipements attendu « sans délai »

L’organisation demande ainsi plus d’efforts en matière de recherche, d’innovation et d’amélioration variétales et de structuration des filières, en renforçant notamment la contractualisation pluriannuelle. Elle attend également des pouvoirs publics « un soutien sans faille pour la défense des facteurs de production », des mesures sur l’irrigation et le lancement rapide d’un nouvel appel d’offres pour l’investissement dans les agroéquipements.

Pour un mécanisme assurantiel « efficient »

Elle se dit par ailleurs favorable à la mise en place d’un mécanisme assurantiel de gestion des risques, dans un contexte d’aléas climatiques de plus en plus impactant. Elle soutient ainsi, moyennant quelques ajustements, les propositions du rapport du député Frédéric Descrozaille.

La fédération salue enfin les annonces d’Emmanuel Macron aux Terres de Jim, et demande qu’elles soient traduites « rapidement dans textes et dans les faits ».

Un bilan satisfaisant en colza

Selon la Fop, le rendement moyen du colza, estimé à près de 35 q/ha, permet d’atteindre une production de 3,350 millions de tonnes, soit 2 % de plus que la campagne précédente. Les récoltes à venir de tournesol et soja « s’annoncent prometteuses » mais côté protéagineux, les résultats sont décevants, « en deçà des espérances ».

