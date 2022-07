Tensions sur le marché de l’orge

En orge de printemps, principalement brassicoles, le surplus exportable est très limité du fait des très mauvaises perspectives en France. Elles sont en effet dans une situation plus compliquée, la culture s’étant développée dans le sec.

Il y a des incertitudes sur la qualité, ce qui laisse présager plus de grains à destination de la mouture, et une nouvelle pression pour l’orge fourragère. Et elles ne voient donc pas leurs prix baisser (440 €/t pour Planet sur octobre décembre rendu Metz).