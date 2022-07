Le tribunal valide les prélèvements de choucas des tours

Objet d’une requête déposée par deux associations, l’arrêté préfectoral du Maine-et-Loire d’avril 2022 autorisant le prélèvement de 635 choucas des tours, une espèce protégée, a finalement été confirmé par le tribunal administratif de Nantes début juin. Il s’agit là « d’une décision de bon sens » ont réagi à l’unisson, dans un communiqué du 14 juin 2022, la FDGedon, la chambre d’agriculture, la FDSEA et JA.

Le montant des dégâts s’envole

Dans ce département, le choucas des tours fait parler de lui depuis le début des années 2010. Historiquement, autour de Segré et, dans une moindre mesure, de Saumur. « On le repère désormais dans les Mauges et le Baugeois. Autant dire un peu partout », précise Sylvain Piet, élu FDSEA.

Depuis 2017, dans les communes colonisées, les couples nicheurs sont décomptés chaque année. Et les dégâts sont recensés. En 2019, leur montant a été estimé à 546 000 €, contre 180 000 € l’année précédente. « L’an dernier, nous étions à 90 000 € », indique Antonin Fremy (FDGedon).

Premier prélèvement en 2020

Depuis 2017, les acteurs (1) de ce dossier sont regroupés au sein d’un comité départemental. Cette instance poursuit différents objectifs. Elle organise ainsi les campagnes de prélèvement, en attendant de trouver des moyens de luttes alternatives. La première remonte à 2020.

À l’époque, malgré un avis négatif du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel, le Préfet avait autorisé le prélèvement de 500 individus dans 32 communes. Et il avait demandé, tout comme en 2021, à ce qu’un certain nombre des oiseaux prélevés soit autopsié. Objectif : renseigner avec précision le régime alimentaire du choucas. « Sans surprise, on trouve des grains de maïs, de blé et de tournesol dans les jabots », relève Sylvain Piet.

