« La Russie et l’Ukraine étant parmi les principaux exportateurs mondiaux de céréales et d’oléagineux (et de produits dérivés), le conflit en cours et la flambée des prix des produits agricoles qui en résulte ont alimenté les inquiétudes quant aux risques potentiels pour la sécurité alimentaire, notamment dans les pays tributaires des importations en Asie du Proche-Orient et en Afrique », expose le Conseil international des céréales (CIC) dans son rapport du jeudi 17 mars 2022.

Le CIC a revu en hausse de 3 millions de tonnes, en glissement mensuel, à 2 284 millions de tonnes, la prévision de la production mondiale totale de céréales (blé et céréales secondaires) pour 2021-2022. Cela est principalement lié à une augmentation pour le maïs (Ukraine, Inde et Union européenne).

Stocks de fin de campagne plus importants

« Les perturbations des exportations de la mer Noire et la hausse des prix devraient entraîner un certain rationnement de la demande, estime de plus le CIC. La consommation devrait donc être inférieure de 8 millions de tonnes, à ce qu’elle était auparavant, tandis que le chiffre des échanges mondiaux (juillet/juin) est réduit de 9 millions de tonnes, à 415 millions de tonnes,. »

Reflétant principalement une accumulation anticipée des stocks en Ukraine, les stocks mondiaux cumulés de fin de campagne sont maintenant considérés comme plus importants en glissement annuel.

L’évolution de la situation dans la région de la mer Noire étant déterminante, les projections de l’offre et de la demande pour 2022-2023 sont donc inhabituellement timides.

Prévisions de récolte en baisse pour le soja

En lien avec de nouvelles révisions à la baisse pour les producteurs sud-américains, les prévisions de la récolte mondiale de soja pour 2021-2022 sont réduites de 3 millions de tonnes, à 350 millions de tonnes, (-5 % en glissement annuel).

Le resserrement des stocks de report contribuant à une réduction de l’offre, les perspectives d’utilisation et de stocks sont réduites de 1 million de tonnes, à 42 millions de tonnes,. Compte tenu de la diminution des disponibilités et des valeurs élevées, le chiffre des échanges commerciaux est réduit et en baisse par rapport à l’année précédente.

Compte tenu des réponses anticipées de l’offre dans les trois principaux pays, la superficie récoltée pourrait augmenter de 2 % en glissement annuel en 2022-2023.