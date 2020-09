Le Conseil international des céréales (CIC) porte sa prévision de la récolte mondiale de céréales (blé et céréales secondaires) 2020-2021 à 2 230 millions de tonnes, soit 6 millions de tonnes supplémentaires par rapport à ses estimations de juillet. « La récolte de maïs la plus importante de l’histoire est largement à l’origine du bond prévu de 50 millions de tonnes » par rapport à l’année dernière, indique le CIC dans son rapport du 27 août 2020. L’organisme s’attend également à un nouveau sommet pour la production de blé, ainsi qu’à des rendements supérieurs à la moyenne en orge, sorgho, avoine et seigle.

La demande de maïs en hausse et stocks en baisse

La consommation mondiale est également revue à la hausse, à 2 222 millions de tonnes (+4 millions de tonnes par rapport à juillet ; +41 millions de tonnes sur un an), principalement suite à la révision des utilisations en alimentation animale (+18 millions de tonnes sur un an) et des utilisations industrielles (+12 millions de tonnes). « La demande de maïs est celle qui augmente le plus, de 33 millions de tonnes sur une année glissante », précise le CIC.

Les stocks de fin de campagne ont aussi été augmentés, à 630 millions de tonnes (+5 millions de tonnes sur un mois ; +8 millions de tonnes sur un an). Un chiffre qui cache une augmentation en blé (+14 millions de tonnes) et en orge (+3 millions de tonnes), mais aussi une contraction pour la quatrième année de suite en maïs (- 12 millions de tonnes).

En un an, 10 % de soja en plus

La production 2020-2021 de soja est projetée au record de 373 millions de tonnes, ce qui représente une hausse de 8 millions de tonnes par rapport aux estimations de juillet (+10 % sur un an). Les perspectives de récolte se sont en effet améliorées aux États-Unis. La consommation et les stocks sont également revus en hausse.

En lien avec des expéditions importantes en provenance d’Amérique du Sud, principalement du Brésil, les prévisions du CIC pour le commerce mondial de soja en 2019-2020 sont portées à un sommet de 163 millions de tonnes. Cela représente une hausse de 7 % sur un an, qui s’explique principalement par les flux vers la Chine.

