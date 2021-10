Les prix mondiaux des produits alimentaires ont à nouveau progressé en septembre, selon la FAO, « sous l’effet d’un resserrement de l’offre et d’une forte demande » de produits de base comme le blé et l’huile de palme.

L’indice FAO des prix alimentaires a augmenté de 1,2 % par rapport à août 2021, à 130 points, et de 32,8 % sur un an. C’est ce qu’a indiqué la FAO, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, le jeudi 7 octobre 2021. L’indicateur, qui mesure la variation mensuelle des cours internationaux d’un panier de produits alimentaires de base, continue à se rapprocher de son niveau record (137,6 points), enregistré en février 2011.

Le blé en ligne de mire

En septembre 2021, le prix des céréales a globalement augmenté de 2 % par rapport au mois précédent. Le blé a vu son prix mondial bondir de 4 % sur un mois, et de 41 % sur un an. Le prix du riz a également progressé.

En revanche, celui du maïs a connu une hausse modérée de 0,3 % sur un mois (+38 % sur un an), « l’amélioration des perspectives de récoltes mondiales et le début des récoltes américaine et ukrainienne ayant largement contrebalancé l’impact des perturbations portuaires liées aux ouragans aux États-Unis », explique la FAO.

« Parmi les céréales, le blé sera le point de mire dans les semaines à venir, car la demande doit être testée face à la hausse rapide des prix », indique l’économiste principal de la FAO Abdolreza Abbassian, cité dans le communiqué.

Les cours du colza en nette hausse

Du côté des huiles végétales, le prix mondial a augmenté de 1,7 % sur un mois (+60 % sur un an). Celui de l’huile de palme a atteint « un plus haut depuis dix ans en raison de la forte demande mondiale et d’une pénurie de main-d’œuvre migrante affectant la production en Malaisie », explique la FAO.

Le prix mondial de l’huile de colza s’est également nettement apprécié, tandis que ceux des huiles de soja et de tournesol ont baissé.

Le prix du sucre a augmenté de 0,5 % par rapport à août (+53,5 % sur un an).

En ce qui concerne les produits laitiers, les prix ont augmenté de 1,5 % sur un mois. En revanche, l’indice des prix de la viande de la FAO est resté presque inchangé par rapport à août 2021 (+26,3 % sur un an).

