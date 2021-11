Monde

La hausse du coût de l’énergie pèse sur le commerce du sucre

La demande en importation de sucre a été réduite de un million de tonnes, à 59,3 Mt, car les taux de fret élevés réduisent l’intérêt d’achat de la Russie, de l’Inde et de l’Afrique du Sud notamment, en faveur d’origines locales, indique l’association internationale du sucre (Iso). © Cédric Faimali Cédric Faimali

L’Association internationale du sucre (Iso) a publié le 18 novembre 2021 sa première prévision du bilan sucrier pour la campagne 2021-2022. « Prix et taux de fret plus élevés et coût d’exploitations accrus dans les raffineries se conjuguent pour tempérer le commerce de sucre brut », indique le bulletin.