Selon les premiers résultats de l’enquête sur la qualité réalisée par FranceAgriMer auprès des collecteurs, 42 % des blés tendres français sont de qualité (1) « premium » (A1) et 35 % de qualité « supérieur » (A2). 15 % seraient des blés « medium » (A3) et 8 % des blés « access » (A4).

Le temps de chute de Hagberg est supérieur à 300 secondes pour 50 % des échantillons. Il se situe entre 240 s et 300 s pour 44 % des blés, et est inférieur à 240 s pour les 6 % restants. La force boulangère (W) est supérieure à 200 pour 42 % des blés analysés ; entre 170 et 200 pour 34 % des échantillons. 24 % des blés ont une force boulangère inférieure à 170.

Résultats définitifs à la mi-septembre

Les résultats sont encore partiels, sur la base des données disponibles au 25 août 2020, souligne FranceAgriMer. Les données relatives au temps de chute de Hagberg portent sur 94 % des échantillons totaux attendus ; 67 % pour la force boulangère.

Les données définitives, tout comme les taux de protéines et les poids spécifiques, sont attendues le 16 septembre 2020. L’organisme rappelle également que « les échantillons sont prélevés à l’entrée des silos de collecte, avant le travail des organismes stockeurs et en particulier avant le nettoyage du grain ».