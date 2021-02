Mieux comprendre le cycle de la matière organique des sols

Des chercheurs d’Inrae, de l’Université de Lorraine et d’AgroParisTech se sont associés pour développer un modèle mathématique innovant. Ce dernier intègre des découvertes récentes en sciences du sol et en microbiologie, qui ont permis de « mettre en évidence des processus de décomposition de la matière organique jusqu’alors insoupçonnés », indique Inrae dans un communiqué de presse.

C-Stability, une base prometteuse

Baptisé C-Stability, ce modèle combine les approches mathématiques des différents modèles actuels, et reproduit avec succès les processus de la dynamique de la matière organique. « Il traduit les transformations réalisées par les enzymes et les microbes du sol tout en mettant l’accent sur l’accessibilité de la matière organique », ajoute Inrae.

Les simulations théoriques réalisées grâce à ce nouveau modèle mathématique apportent un éclairage nouveau sur la relation entre les micro-organismes décomposeurs, la chimie de la matière organique et le stock de matière organique.

« La structure flexible de C-Stability offre une base prometteuse pour l’exploration de nouvelles hypothèses de recherche sur la matière organique et pour améliorer l’évaluation de la capacité des sols à stocker le carbone », estime l’institut.

La matière organique, rôle majeur dans la santé des sols

La matière organique qui compose les sols est « de plus en plus au cœur des travaux de recherche, en raison de sa capacité à piéger le carbone atmosphérique et de son rôle majeur dans la santé des sols, informe en effet l’Inrae.

La matière organique est composée de molécules carbonées très variées. De multiples acteurs microscopiques, les micro-organismes, agissent de concert pour la décomposer à l’aide de d’outils que sont les enzymes. »

Et l’institut de compléter : « la compréhension de la dynamique de décomposition de la matière organique a considérablement progressé au cours des dernières années. Jusqu’à présent la matière organique était considérée comme un ensemble de composés difficiles à dégrader.

Aujourd’hui, on considère que cette matière organique est faite d’un ensemble de molécules qui sont continuellement transformées par les micro-organismes pour devenir de plus en plus petites. »