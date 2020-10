Début septembre, on pouvait chanter Jo Dassin : le retour exceptionnel des fortes chaleurs faisait penser à l’été indien. Mais à la fin du mois, c’était Barbara qui tournait sur les platines : il pleuvait sur Nantes... et partout ailleurs. « Septembre 2020 a été marqué par des évènements climatiques extrêmes », résume Météo-France dans son bilan mensuel.

Les hauts et les bas du thermomètre

En moyenne, les températures ont été supérieures aux normales de 1 à 2°C sauf dans un large quart nord-est du territoire où elles surclassent la normale de 2 à 3°C. La température moyenne de 19,0°C sur la France et sur le mois a été 1,7 °C au-dessus de la normale.

Mais cette moyenne cache des écarts extrêmes. En moyenne, elle monte de 4 à 7°C au-dessus des normales du 13 au 20 septembre avec de nombreux records de chaleur et plus de 4°C en dessous les 26 et 27 septembre battant des records de fraîcheur.

Le 14, la France a connu un pic de chaleur exceptionnel avec une température maximale moyenne de 33,4 °C, classant cette journée au premier rang des journées les plus chaudes enregistrées en septembre depuis le début des mesures. Le 27 s’est en revanche classé au troisième rang des journées les plus froides de septembre avec une température maximale moyenne de 14,3°C.

En moyenne, moins de pluies

Le régime des pluies a été aussi contrasté sur le territoire. Les épisodes de pluies ou d’orages se sont succédés et pourtant, en moyenne sur le pays et sur le mois, le déficit a été supérieur à 10 %. La Normandie, le Centre Val de Loire, l’Alsace, la vallée du Rhône, l’est de Paca, le sud des Hauts de France et de la Bretagne, ainsi que la côte languedocienne affichent un maque de précipitations de 30 %.

Ailleurs, les précipitations ont été supérieures à la normale : sud de la Garonne, sur le nord du Limousin et du Massif central et plus ponctuellement sur l’est de la Bretagne, les Pays de la Loire, le Poitou-Charentes, les Ardennes et le Var. Elles ont atteint une fois et demie à trois fois la normale sur les Cévennes et la Corse ainsi que plus localement de l’est de Midi-Pyrénées aux Pyrénées-Orientales.

L’ensoleillement a été assez généreux sur l’ensemble du pays, avec des pointes qui dépassent de 30 % les normales en Ardennes et en Alsace.