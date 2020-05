« Un assez puissant anticyclone situé sur les Îles britanniques protège la majorité de notre pays tout au long de la semaine », indique Météo-France. Tout au long de la semaine les conditions météo vont donc demeurer estivales. Presque toute la France restera « au-dessus du seuil de chaleur (25 °C) ».

En fin de semaine, 27 °C au nord et 29 °C au sud.

Dès le mardi 26 mai 2020, et jusqu’au vendredi 29 juin, dans l’ouest du pays les températures vont grimper. Météo-France précise que ce sera moins le cas dans l’Est, et surtout dans le Sud-Est en « marge d’une perturbation. Le mercredi 27 mai 2020, Météo-France prévoit 25 à 27 °C sur la moitié nord et 24 à 29 °C sur la moitié sud.

« Sur le Sud-Ouest on pourra même relever localement jusqu’à 30 °C », ajoute l’organisme de prévision. La fin de semaine sera estivale puisque jeudi et vendredi les températures seront globalement autour de 27 °C au nord et 29 °C au sud.

Entre 26 °C et 27 °C ce week-end

La chaleur va créer de l’instabilité en fin de semaine. Samedi, elle va s’étendre sur les Pyrénées et le sud du Massif central samedi. Dimanche 31 mai 2020 et lundi 1er juin 2020, Météo-France indique que l’on pourra retrouver également des ondées orageuses en plaine sur les régions au sud de la Loire.

Au nord, le soleil devrait continuer à l’emporter sur les nuages et au sud l’humidité fera légèrement baisser les températures pour le week-end. Météo-France attend des températures homogènes, avec en moyenne 26 °C sur les régions au nord et 27 °C au sud.

« Cette dernière semaine de mai clôture un mois de mai chaud, clôturant lui-même un printemps chaud », souligne Météo France. « Ce printemps s’annonce comme le deuxième plus chaud depuis le début des mesures en France » conclut-il.

