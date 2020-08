L’évolution orageuse n’a pas encore fait redescendre les températures. Les fortes chaleurs se maintiennent partout en France. C’est ce qu’indique Météo-France. La couverture orageuse peut faire fluctuer un peu les températures, mais l’organisme de prévision indique que ce mardi 11 août 2020, elles restent du même ordre que le 9 août 2020, du nord à l’est de la France.

Dans l’ouest du pays, la chaleur « va progressivement s’atténuer ». Dans de nombreux endroits les thermomètres vont frôler les 40 °C. Les nuits vont rester chaudes, avec des températures souvent voisines, voire supérieures à 20 °C.

Les orages vont rafraîchir le pays

Mercredi, une dégradation orageuse arrivant par l’ouest devrait apporter de la fraîcheur et des averses. « La nuit sera encore chaude et ce n’est qu’en journée que les températures commenceront à perdre généralement 2 degrés par rapport à la veille », prévoit Météo-France. À l’est du pays la canicule va persister et les températures atteindront 34 à 37 °C en journée, et 29 à 34 °C au bord de la Méditerranée.

Jeudi, le 13 août 2020 les orages devraient continuer à rafraîchir une plus large partie de l’Hexagone, mais « il faudra attendre vendredi pour que les températures deviennent supportables sur tout le pays ». Météo-France place cet épisode caniculaire dans « le top 5 des épisodes les plus sévères des dernières décennies, mais loin derrière 2003 et 2006 ».

