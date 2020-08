Les nuages et les averses observées le lundi 17 août 2020 sur un grand quart nord-ouest de la France, gagnent le Nord-Est ce mardi 18 août 2020. Conséquence : un ciel chargé avec un risque d’averse mardi matin des Pays de Loire à la Gironde aux régions du Centre à la Bourgogne et au sud-est de la Lorraine.

Un début de semaine frais

« L’après-midi c’est un grand quart nord-est qui, malgré quelques éclaircies, gardera un risque d’averse, décrit Météo-France dans un communiqué le 17 août 2020. Plus on ira vers le sud ou l’ouest, plus le soleil se fera généreux. Une averse reste possible en fin de journée sur le relief. Les températures seront un peu fraîches pour la saison sur une grande moitié nord, 22 à 25 °C, localement 26 °C. Il fera 27 à 32 °C sur la moitié sud. »

Pour mercredi, le 19 août 2020, Météo-France annonce, dans un flux de sud-ouest, un front chaud actif sur le nord-ouest du pays. « Il apportera des pluies soutenues le long des côtes bretonnes et de la Manche. Du pays nantais au bassin parisien et aux Hauts-de-France les nuages seront également nombreux, mais les pluies plus faibles. À l’avant, des Charentes aux frontières du nord-est le ciel sera généralement voilé, mais sans précipitation. »

Le mercure remonte mercredi

Sur le reste du pays, le soleil sera au rendez-vous. Météo-France prévoit des températures resteront fraîches sous la perturbation avec 22 à 25 °C. Le mercure commencera à grimper de quelques degrés partout ailleurs avec 26 à 27 °C sous le léger voile nuageux et sur le littoral atlantique, 31 à 34 °C sur les autres régions, voire localement 35 °C dans le Sud-Ouest.

Jeudi, le 20 août 2020, « le front se sera évacué plus au nord dans un flux de sud », estime Météo-France, avec quelques nuages et quelques gouttes de la Vendée aux Hauts-de-France. Du Pays basque aux frontières du nord-est, le soleil sera de mise. Des Pyrénées aux Alpes, il fera très beau et chaud, après dissipation d’entrées maritimes sur le Languedoc en matinée.

« Les thermomètres continueront à grimper sur la plupart des régions dès la nuit de mercredi à jeudi qui sera à nouveau assez chaude avec généralement 18 à 20 °C. En journée, la chaleur atteindra un nouveau pic avec une moyenne de 31 °C sur la moitié nord et 34 °C sur la moitié sud. On pourra même avoir jusqu’à 37 °C dans le Sud-Ouest. »

Vendredi, Météo-France prévoit l’arrivée d’un nouveau front du littoral aquitain aux frontières belges, avec un peu de pluie. « Plus à l’ouest les éclaircies se feront plus généreuses, mais une averse n’est pas impossible le long de la Manche. À l’avant, un soleil très généreux et apportera toujours de la chaleur, avec toujours des entrées maritimes en matinée sur le Languedoc et le Roussillon. Après encore une nuit assez chaude, il fera en moyenne l’après-midi 28 °C sur les régions du nord et 33 °C sur le sud. »

Rafraîchissement prévu pour le week-end

Samedi, le 22 août 2020, Météo-France annonce une perturbation pluvieuse du nord des Alpes aux frontières allemandes. « Les nuages seront aussi un peu plus nombreux des Pyrénées au Massif central et au sud des Alpes, avec localement un risque d’averse. À l’arrière, les éclaircies se feront généreuses sur un grand quart nord-ouest, malgré un encore un risque d’averse près des côtes. Seul le pourtour méditerranéen restera dégagé. »

Du côté des températures, la baisse sera forte partout. Le mercure flirtera avec les 26 °C en moyenne sur le nord et 30 °C sur le sud. « Dimanche, comme lundi d’ailleurs, seules les côtes de la Manche auront un risque d’averses dans un flux d’ouest, ajoute l’organisme de prévision. Le reste du pays gardera un temps calme et ensoleillé mais un peu plus frais puisque les températures afficheront en moyenne 24 °C au nord et 29 °C au sud. »