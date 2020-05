Les derniers jours de mai resteront fidèles au climat de ces dernières semaines et mois : des températures élevées et un ciel ensoleillé grâce à un anticyclone. Météo-France annonce le retour de la pluie par le sud à partir de dimanche.

Depuis le début de la semaine, nos amis britanniques nous protègent du mauvais temps avec un anticyclone relativement puissant, a relevé Météo-France. Les températures vont continuer à grimper jusqu’à demain, le vendredi 29 mai 2020. Quasiment tout le pays restera au-dessus du seuil de chaleur (25°C). Ces températures élevées pour la saison font suite à un printemps chaud (deuxième plus chaud de France) et à 12 mois consécutifs de températures anormalement hautes.

Des perturbations à l’horizon

Météo-France prévoit un retour des perturbations pour le week-end de la Pentecôte, dimanche et lundi surtout : les reliefs du Sud-Est et de la Corse seront touchés les premiers. L’instabilité devrait s’étendre sur les Pyrénées et sur le sud du Massif central dimanche puis se généraliser sur le sud-ouest du pays. Dès lundi des ondées orageuses atteindront les plaines au sud de la Loire. Les Nordistes profiteront d’un temps plus sec et ensoleillé.

Les températures du week-end, bien que légèrement en baisse, devraient rester plus qu’agréables pour la saison. 27°C sont prévus au Nord comme au Sud.

