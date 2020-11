Une semaine automnale plus agitée au sud. Mardi et mercredi, un thalweg (1) va se mettre en place sur le proche atlantique et une perturbation tangentera l’extrême ouest du territoire, relève Météo-France. Ensuite, une goutte froide s’isolera au large de la péninsule Ibérique, puis se décalera progressivement vers les Baléares. Elle pourrait favoriser, vendredi et samedi, des pluies soutenues près du golfe du Lion et sur l’est de la Corse.

Douceur de saison

Ce mardi 24 novembre 2020, les nuages bas et brouillards étaient souvent présents en matinée. Cet après-midi, « le ciel, parfois voilé, sera globalement lumineux, prévoit Météo-France. La grisaille sera parfois tenace entre les Ardennes, la plaine d’Alsace et le val de Saône. Les entrées maritimes seront de plus en plus nombreuses autour du golfe du Lion avec un vent d’autan assez fort et le ciel se chargera en Bretagne à l’approche d’une perturbation. Les gelées matinales seront moins nombreuses que les jours précédents et les températures de l’après-midi seront souvent en hausse. »

Mercredi, Météo-France annonce de la pluie sur la Bretagne et, dans une moindre mesure, autour du golfe du Lion. Ailleurs, il prévoit un temps calme, globalement ensoleillé et doux pour la saison. Jeudi, dans une atmosphère toujours douce, quelques pluies faibles toucheront encore les Cévennes.

Températures en baisse à la fin de la semaine

À partir de vendredi, Météo-France estime que « les pluies pourraient s’intensifier sur les régions méditerranéennes et plus particulièrement autour du golfe du Lion et sur l’est de la Corse. Plus au nord, le temps devrait rester calme avec de rares précipitations. Les températures repartiront à la baisse sur la moitié nord. »

Oriane Dieulot

(1) Un thalweg correspond à la ligne formée par les points ayant la plus basse altitude, soit dans une vallée, soit dans le lit d’un cours d’eau.