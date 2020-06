Le début de la semaine est marqué par un temps chaud et sec sur l’ensemble du pays. Dès demain, mercredi 24 juin, Météo-France attend un pic de chaleur avec plus de 30°C sur la quasi-totalité du territoire. Des orages prendront le relais progressivement à la fin de la semaine.

Au début de cette semaine, l’air s’est réchauffé pour atteindre les normales de saison. Un « thalweg », autrement dit, un axe de basses pressions, arrivera sur le pays demain, mercredi 24 juin 2020. Il favorisera l’arrivée de masses d’air plus chaudes, explique Météo-France. Bilan : un pic de chaleur est attendu mercredi, jeudi et vendredi.

Les températures monteront à plus de 30°C sur une grande majorité du pays. Des épisodes orageux feront suite à ce pic de chaleur. D’abord à l’ouest, jeudi et vendredi, avant de gagner le reste du territoire ce week-end.

Le seuil des 35°C attendu dans le Sud-Ouest

Les températures poursuivent leur ascension depuis ce week-end. Le pic de chaleur sera atteint demain, mercredi 24 juin 2020, avec des températures maximales comprises entre 30 et 34°C sur la quasi-totalité du pays. Le mercure atteindra les 35°C dans le Sud-Ouest.

La chaleur persistera jeudi et vendredi sur l’est du pays. Les minimales seront elles aussi élevées, souvent comprises entre 16 et 20°C et progresseront de 1 à 2°C vendredi.

Les températures dépasseront les 30°C sur la quasi-totalité du territoire à partir du mercredi 24 juin 2020. © Météo-France

Des orages arrivent par l’ouest

Dès jeudi, des perturbations orageuses feront leur apparition à l’ouest du pays en fin d’après-midi ou début de soirée, pendant que l’est profitera encore d’un temps sec et ensoleillé. Vendredi, le risque d’averses orageuses s’intensifiera, toujours sur la moitié ouest, mais aussi dans les Alpes. Les températures maximales baisseront dans ces régions, mais resteront au-dessus des normales de saison.

Le week-end s’annonce orageux pour tout le territoire, excepté dans le Nord-Ouest et sur le pourtour méditerranéen qui devraient être épargnés.

