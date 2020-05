« Le soleil a gagné l’ensemble du pays ce lundi 18 mai 2020, à l’exception de la Corse concernée cet après-midi et demain par des pluies orageuses soutenues, constate Météo-France dans un communiqué de presse diffusé ce 18 mai 2020. Partout ailleurs, le beau temps s’installe en ce début de semaine sous l’influence de l’extension de l’anticyclone des Açores. »

Le mercure monte

L’institut souligne d’ailleurs que le seuil des 25°C a été franchi dans quelques villes du sud de la France hier : 27°C à Montpellier, 26°C à Nîmes. Il prévoit une généralisation de la chaleur « à la plus grande partie du pays d’ici à mercredi et jeudi. Dès demain, on attend 24°C à Lille, 26°C à Paris et à Nantes, 27°C à Strasbourg ou Bordeaux ».

Mercredi, Météo-France annonce des températures comprises entre 25 et 28°C sur une grande partie du pays, avec des pointes de 30 à 31°C sur le Languedoc. Jeudi, le mercure montera encore pour atteindre entre « 26 et 29°C sur l’ensemble du pays à l’exception des bords de mer rafraîchis par les brises marines : 28°C à Lille, 29°C à Paris ou Toulouse, 30°C à Montpellier. »

Un front pluvio-orageux à la fin de la semaine

« Vendredi, le ciel se voilera en marge d’une dépression circulant sur les îles britanniques qui apportera quelques averses sur le Nord-Ouest, prévoit Météo-France. Un front pluvio-orageux traversera le pays samedi avec des averses localement orageuses des Pyrénées aux frontières de l’Est. À l’arrière de cette perturbation, on retrouvera ce week-end, de belles éclaircies, dans un ciel de traîne et des températures de saison. »