Les amidonniers s’inquiètent des hausses des charges

« La récolte de blé nous a d’abord inquiétés sur les volumes, mais ils semblent finalement être au rendez-vous », indique Marie-Laure Empinet, présidente de l’Usipa. Le taux de remplissage des grains a davantage posé plus de questions, et demande du travail par les organismes stockeurs et les industriels. Toutefois, « nous sommes moins pessimistes que ce que l’on a pu être au début », déclare-t-elle. Les premiers blés sont entrés en usine, et « les premiers échos sont meilleurs que prévus ».

Les moissons 2016 ont marqué les mémoires. « Cette année-là, nous avons beaucoup appris pour pouvoir intégrer dans nos usines des blés un peu différents », estime-t-elle. Pour 2021-2022, la production devrait se situer dans la moyenne, en hausse par rapport à la campagne précédente. 2,9 millions de tonnes d’amidon ont été produites en 2020.