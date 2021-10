Maladies, verse, égrenage, germination des grains, salissement des parcelles : la production française de protéagineux a souffert des pluies en 2021. « Une très grande majorité des parcelles ont été récoltées mais les rendements et la qualité des grains de pois et de féverole ont été détériorés sur une grande partie du territoire », indique Terres Univia.

L’institut détaille les rendements obtenus :

Dans lede la France, les rendements de 2021 seraient de 20-25 q/ha pour les pois et les féveroles d’hiver, de 25-30 q/ha pour les pois de printemps et de 35-40 q/ha pour les féveroles de printemps.Dans leles rendements de pois et de féverole se situeraient autour de 30 q/ha mais des pointes à 70 q/ha ont été observées pour les féveroles de printemps.Dans le, les rendements seraient d’environ 35 q/ha pour les pois mais de seulement 15 q/ha pour les féveroles ».