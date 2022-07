La baisse de l’euro-dollar renforce la compétitivité des blés français

Deux éléments expliquent l’appréciation générale du dollar par rapport à l’ensemble des monnaies.

1 : la politique monétaire de la Fed (la Banque centrale américaine). « Elle a adopté des mesures extrêmement offensives pour lutter contre l’inflation aux États-Unis », indique Marc Zribi. L’inflation y est plus élevée qu’en Europe, et « justifie des mesures de relèvement des taux d’intérêt plus fortes » que celles de la Banque centrale européenne. Ces mesures renforcent l’attractivité du dollar.

2 : le retour de l’inflation. Le conflit en Ukraine, qui semble s’inscrire dans la durée, « alimente les craintes d’une récession un peu partout dans le monde, et particulièrement en Europe ».