Selon l’estimation du ministère de l’Agriculture publiée le 27 janvier 2022, la production 2021-2022 de carottes pour le marché du frais (339 300 tonnes) afficherait une hausse de 9 % par rapport à la campagne précédente et par rapport à la moyenne quinquennale. Les surfaces (8 800 ha) seraient en effet en augmentation, de 6 % sur un an et de 19 % par rapport à la moyenne 2016-2020. Le climat automnal doux est favorable à la croissance et au rendement de la carotte.

Des prix en dessous de la moyenne

Toujours selon le ministère, le marché est cependant morose et la commercialisation ralentie. En septembre, la consommation est peu stimulée et les prix faiblissent. La baisse des températures en novembre n’a pas l’effet escompté sur les prix de ce légume hivernal. Les prix du mois de décembre reculent de 18 % par rapport à ceux de la campagne précédente et de 8 % par rapport à ceux de la moyenne sur cinq ans.