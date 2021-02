« A 6 mois de campagne, la France a exporté 6,7 millions de tonnes de blé tendre (-25 % sur un an), dont 2,8 millions de tonnes vers l’Union européenne (- 24 %) et 3,9 millions de tonnes vers les pays tiers (- 26 %) », a fait savoir Marion Duval, adjointe au chef de l’unité grains et sucre de FranceAgriMer.

La Chine devrait être moins présente

Parmi les destinations des pays tiers, « la Chine tire le marché français, avec 1,6 millions de tonnes exportées à date, contre 641 000 t à date l’an passé, ajoute-t-elle. Tous nos autres marchés sont en baisse, à l’exception de Cuba, à 214 000 tonnes à date, et du Burkina Faso, à 70 000 tonnes. »

« Sur la deuxième partie de campagne, on s’attend à une Chine moins dynamique, ce qui se voit déjà sur les embarquements de janvier », rapporte Marion Duval. Grâce à la bonne compétitivité des blés français, « les opérateurs s’attendent à plus d’exports vers le Maghreb et le Maroc, complète-t-elle, et peut-être aussi des bateaux vers l’Égypte ».

L’Hexagone était en effet présent sur la moitié du dernier appel d’offres égyptien, à 240 000 tonnes, soit 4 bateaux. L’entrée en vigueur d’une taxe sur les exportations de blé par le gouvernement russe, à partir du 15 février, est à la faveur de l’origine française.

À noter que la France a été relativement moins présente en Algérie sur la première partie de campagne, avec 16 % des achats algériens.

Hausse de la collecte française

Le conseil spécialisé a légèrement revu à la hausse la collecte de blé français dans son bilan de février 2021 (à 26,93 millions de tonnes, toujours en baisse de 26 % par rapport à l’an passé), dans le sillage de la hausse de production, estimée à 29,14 millions de tonnes (contre 29,07 millions de tonnes en janvier 2021).

Les exportations vers les pays tiers ont ainsi été révisées en hausse de 180 000 tonnes sur un mois, et celles vers l’Union européenne sont, elles, revues en baisse de 75 000 tonnes, « notamment vers les Pays-Bas, où les blés français sont concurrencés par les blés allemands et anglais sur cette destination », indique Marion Duval.

