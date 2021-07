« Nous nous attendions à une année difficile, nous venons finalement de clôturer une campagne 2020-2021 bien meilleure que prévue », a souligné en conférence de presse, le 1er juillet 2021, Joël Ratel, directeur général de Nord Céréales, filiale de coopératives, négociants et exportateurs de céréales de la région Hauts-de-France.

Nord Céréales a exporté 2,212 millions de tonnes de céréales entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021. C’est moins que les 2,8 millions de tonnes de la campagne précédente, mais plus que prévu. La récolte de 2020 avait enregistré de très mauvais rendements tant à l’échelle française que dans la moitié nord de la France, l’« hinterland » du port de Dunkerque.

Les trois-quarts des céréales exportées

« La très bonne surprise est venue de la Chine, à qui nous avons expédié 1,640 million de tonnes de céréales, précise Laurent Bué, le président de Nord Céréales. C’est 33 % de plus que lors de la campagne précédente. Le port de Dunkerque qui bénéficie d’un tirant d’eau profond, est l’un des rares ports français à pouvoir charger des Panamax, des bateaux de 63 000 tonnes que les chinois privilégient. »

Dunkerque devient ainsi le premier expéditeur de céréales à destination de la Chine, qui a représenté les trois-quarts de ses exportations en 2020-2021. Lors du dernier exercice, il a également expédié des céréales vers ses clients traditionnels que sont l’Égypte (315 000 t), l’Algérie (102 500 t) et le Maroc, mais aussi vers une nouvelle destination, le Pakistan.

32 millions d’euros pour un nouveau silo

Nord Céréales a aussi engagé un programme d’investissements de 32 millions d’euros pour se doter d’un nouveau silo de 49 000 tonnes, polyvalent, qui lui permettra désormais de charger aussi des conteneurs.

« Nous réfléchissons à la construction d’un troisième portique de déchargement de péniches car le transport par barges plus économique et plus écologique, continue de progresser, ajoute Joël Ratel. Il représente désormais 55 % de nos réceptions de céréales. »