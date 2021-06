Oléagineux : le rebond du canola

Les surfaces dédiées au canola devraient bondir de 25 % à près de 3 millions d’hectares. La production de cet oléagineux devrait progresser de 4 % en un an (4,2 millions de tonnes), tirée par la hausse des prix au niveau mondial et d’excellentes conditions d’ensemencement en Australie Occidentale et en Nouvelles-Galles-du-Sud.