Dans son Bulletin mensuel sur l’offre et la demande de céréales diffusé le 7 mai 2020, la FAO revoit à la baisse l’utilisation des céréales sur la fin de la campagne 2019/2020 par rapport à ses précédentes estimations. Pourquoi ? À cause de l’épidémie de coronavirus. Bilan, les stocks mondiaux de fin de campagne atteindraient près de 884 millions de tonnes, soit 22,6 millions de tonnes de plus que prévu précédemment. Et 13,6 millions de tonnes de plus (+ 1,6 %) qu’à l’ouverture de la campagne.

En Chine et aux États-Unis essentiellement

L’estimation du stock de fin de campagne est stable pour le blé par rapport au mois dernier. En revanche, pour les céréales secondaires, elle s’alourdit de 22,4 millions de tonnes (+ 5,5 %) pour s’établir à 428 millions de tonnes. Ces stocks de fin de campagne atteindraient ainsi un nouveau niveau record, selon la FAO.

> À lire aussi : Stocks mondiaux, une future campagne chargée pour le blé (13/05/2020)

« Cette progression tient presque uniquement à la réévaluation à la hausse des stocks de maïs aux États-Unis et en Chine, analyse la FAO. La contraction attendue de l’utilisation de maïs dans les secteurs de l’industrie et de l’alimentation animale en raison de la Covid‑19 pourrait gonfler les stocks aux États-Unis et les porter à un volume record de 62 millions de tonnes, soit 5,6 millions de tonnes (+ 10 %) de plus que leur niveau d’ouverture. »