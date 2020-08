« La récolte de petit pois, légume phare de la filière française, est une nouvelle fois très mauvaise. » C’est ce qu’indique le Cénaldi (l’association nationale des organisations de producteurs de légumes pour l’industrie).

L’association regrette en effet que le déficit en volume ait atteint les « 30 000 tonnes, soit l’équivalent de 2 boîtes 4/4 de petits pois par foyer français ». « Il faut remonter 30 ans en arrière pour retrouver un niveau de rendement moyen aussi bas », insiste le Cénaldi.

Des rendements bien en dessous des prévisionnels

Le début de campagne est jugé « catastrophique » car au « premier tiers de la récolte, le rendement moyen était inférieur de 30 % au prévisionnel ». De plus, le Cénaldi précise qu’à ce moment de la récolte, « près de 1 000 ha (3 % des surfaces emblavées) étaient déjà abandonnés pour aléas climatiques ou sanitaires ».

Si l’association note que les rendements se sont améliorés, elle indique que « le rendement moyen global reste inférieur de 10 % au prévisionnel qui, quant à lui, n’a cessé de diminuer depuis 2016, pour tenir compte de la succession des campagnes déficitaires ».

Une récolte victime des aléas climatiques

Le Cénaldi explique cette mauvaise récolte par les excès d’eau, la sécheresse, les vents asséchants, les orages de grêle, les écarts de température… « Rien n’a été épargné à la culture du petit pois, ce légume tendre et fragile, cultivé en saison et en plein champ, qui ne supporte pas ces conditions climatiques toujours plus imprévisibles et extrêmes », se désole le Cénaldi.

L’association avance également que le manque de protection contre les agresseurs a aussi joué un rôle dans la baisse des rendements.