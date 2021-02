Légumes

La production d’endives maintient le cap

Les surfaces implantées en racines d’endives seraient stables sur un an. ©Cédric Faimali/GFA

Au 1er février 2021, la production en racines et en chicons d’endives est en hausse sur un an depuis décembre 2020, malgré des superficies stables sur un an. Du côté des prix, après une chute brutale en décembre, le marché se rééquilibre depuis janvier 2021.