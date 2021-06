Comme bon nombre de fruits et légumes, les courgettes ont souffert des mauvaises conditions météorologiques. Les dégâts sont relativement limités. Le début de la campagne a connu des prix anormalement bas en raison d’un manque de demande et d’exportation.

Selon les premières estimations publiées par le ministère de l’Agriculture le 25 juin 2021, au 1er juin 2021, les surfaces nationales de courgettes seraient en recul de 1 % pour la campagne 2021 par rapport à celle de 2020. Elles progresseraient de 5 % par rapport à la moyenne de 2016 à 2020. La production de courgettes atteindrait 121 600 tonnes, soit une baisse de 4 % sur un an, mais une croissance de 2 % par rapport à la moyenne quinquennale française.

Touchées par les gelées d’avril

Les rendements sont en diminution dans les principales régions productrices du Sud-Est. En début de campagne, la météo a pénalisé le développement des cultures. En particulier, du fait des gelées d’avril qui affectent les plants et d’un mois de mai qui reste froid et pluvieux.

En conséquence, des replantations ont dû être faites, notamment dans la partie est de l’Occitanie. En Paca, la fraîcheur excessive perturbe les nouaisons et engendre des problèmes de qualité du fruit.

Des prix en chute libre en début de campagne

Les premières cotations de la courgette lors de la campagne de 2021 ont eu lieu en avril. Les prix pour ce mois contrastent très fortement avec ceux d’avril 2020, avec une chute proche de 70 %, en raison d’un manque de demande et d’exportation. Mais cette situation n’a pas duré et les cours se sont réajustés en mai à des niveaux plus classiques pour la saison.

Évolution de l’indice de prix à la production des courgettes en France. © Agreste