« Il y a actuellement un grand étalement des stades. Les premiers maïs ont été implantés mi-avril, avant la météo capricieuse observée à la fin du mois. La deuxième vague de semis se termine tout juste. Les plantes les plus avancées atteignent déjà cinq à six feuilles. La semaine dernière, leur développement a été pénalisé par des températures fraîches le matin et par d’importantes amplitudes thermiques entre le début et la fin de journée. Les adventices ont cependant continué à pousser, leurs besoins en température étant moindres. La hausse du thermomètre va favoriser le développement du maïs, mais également poursuivre celui des plantes parasites. Il convient donc de rester vigilant quant au désherbage, et d’intervenir le plus rapidement possible pour ne pas compromettre le potentiel de la culture. Il sera aussi important de surveiller les surfaces récemment semées. »